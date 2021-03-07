المملكة السعودية تسجل 357 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 314 حالة إضافية، ووفاة 4 حالات.



ووفقا لإحصاء وزارة الصحة السعودية اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 379.831 حالة، من بينها 2689 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 505 حالات حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 370.614 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6528 حالة وفاة.