شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف ريال جائزة.. بدء تسجيل المقاهي في "الشريك الأدبي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت هيئة الأدب والنشر ، منصة إلكترونية ، لاستقبال طلبات المقاهي الراغبة في دخول برنامج "الشريك الأدبي"

خلال فترة تسجيل تمتد من 7 إلى 21 مارس 2021م، تعقبها مرحلة الفرز الأولي خلال الفترة من 22 مارس إلى 5 أبريل 2021م لاختيار أفضل خمسة مقاهي متقدمة وفق معايير مرتبطة بإمكانيات المقهى ومستوى إدارته وتنظيمه

وقال الهيئة انه إضافة إلى الدعم اللوجستي والتسويقي، ستقدم الهيئة جائزة مالية لأفضل شريك أدبي في العام تبلغ 100 ألف ريال