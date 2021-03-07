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100 ألف ريال جائزة..  بدء تسجيل المقاهي في "الشريك الأدبي"

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الدمام - شريف احمد - خصصت هيئة الأدب والنشر ، منصة إلكترونية ، لاستقبال طلبات المقاهي الراغبة في دخول برنامج "الشريك الأدبي"

خلال فترة تسجيل تمتد من 7 إلى 21 مارس 2021م، تعقبها مرحلة الفرز الأولي خلال الفترة من 22 مارس إلى 5 أبريل 2021م لاختيار أفضل خمسة مقاهي متقدمة وفق معايير مرتبطة بإمكانيات المقهى ومستوى إدارته وتنظيمه

وقال الهيئة انه إضافة إلى الدعم اللوجستي والتسويقي، ستقدم الهيئة جائزة مالية لأفضل شريك أدبي في العام تبلغ 100 ألف ريال

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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