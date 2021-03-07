شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: الأعمال الإجرامية لجماعة الحوثي انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نددت وزارة خارجية مملكة البحرين واستنكرت بشدة، استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف عدد من المناطق المدنية في المملكة بشكل متعمد وممنهج من خلال طائرات بدون طيار (مفخخة).

وأشادت الوزارة بكفاءة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت بكل جدارة من اعتراض هذه الطائرات وإسقاطها، مجددة وقوف مملكة البحرين بجانب المملكة الشقيقة ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في إدانة الأعمال الإجرامية التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية والتي تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتهديدًا واضحًا لأمن واستقرار المنطقة.