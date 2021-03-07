الموارد البشرية تطلق برنامج الفحص المهني لرفع كفاءة سوق العمل السعودي.. فما هو؟

اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الغجتماعية السعودية عن إطلاق برنامج الفحص المهني لرفع كفاءة سوق العمل والتقليل من استقبال العمالة الوافدة العشوائية والغير مؤهلة، بحيث يقوم البرنامج ومن خلال التعاون بين وزارة الخارجية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من التحقق من كفاءة العمالة الوافدة وتوفر المهارات الأساسية التي تتطلبها المهنة الحرفية التي جرى استقدامه للعمل بها في المملكة، وذلك عن طريق أداء اختبارات في مجال تخصصه.

برنامج الفحص المهني

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ما هي أهداف البرنامج والمستفيدون منه؟

ووفقًا للموقع الإلكتروني الذي تم تخصيصه للبرنامج فإن أهذاف البرنامج الذي يستفيد منه أصحاب العمل وتتمثل أهداف البرنامج في:

أن يكون البرنامج مساهمًا رائدًا في عملية التطوير للقوى العاملة المهنية، وفقًا للمقاييس العالمية وبما يلبي احتياجات سوق العمل في المملكة.

رفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيزالإنتاجية في سوق العمل.

إيقاف تدفق العمالة الغير مؤهلة لسوق العمل.

الإسهام في توظيف مخرجات التدريب في سوق العمل.

تحقيق مستويات ريادية عالمية في مجال الاختبارات المهنية.

مسارات برنامج الفحص المهني

وأوضح البرنامج آلية تطبيقه، حيث سيكون على مسارين وهما:



المسار الأول: ويتم بفحص العمالة الوافدة بدولهم قبل وصولهم إلى المملكة بالتعاون مع مراكز فحص دولية .

المسار الأول: ويتم بفحص العمالة الوافدة بدولهم قبل وصولهم إلى المملكة بالتعاون مع مراكز فحص دولية . المسار الثاني وهو فحص العمالة المهنية المتواجدة حاليًا في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية معتمدة.

بداية من يوليو فحص المنشآت للعمالة داخل المملكة إلزامي

وأوضحت وزارة الموارد البشرية إلى أن المنشآت ملزمة بـ برنامج الفحص المهني ودعتهم بالبدء في فحص العمالة المتواجدة داخل المملكة وسيكون بداية من يوليو 2021 الفحص إلزاميًا بشكل تدريجي حسب حجم المنشأة، هذا بالنسبة للمسار الداخلي، أما المسار الخارجي فسيتم ربط منح تأشيرة العمل للمهن المستهدفة بخضوع العامل لفحص مهني بدولته واجتيازه بنجاح وبشكل تدريجي وفقًا لخطة تفعيل بالاتفاق مع وزارة الخارجية والدول المرسلة للعمالة .

ويجدر الذكر أن برنامج الفحص المهني يستهدف نحو ألف مهنة حرفية تخصصية ضمن 23 قطاع مهني وفقًا للتصنيف المهني السعودي، وتبدأ الفترة الاختيارية لإجراء الفحص المهني في المنشآت اعتبارًا من الإثنين، ودعت الوزارة المنشآت لزيارة موقع برنامج الفحص المهني الإلكتروني، وحثت المراكز المتخصصة أو الراغبة في الحصول على الاعتماد باعتبارها مراكز فحص، للتسجيل عبر الموقع المذكور.