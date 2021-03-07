شكرا لقرائتكم خبر عن لينا وأسرار تكتشفان روبوتات الغواصة وزيادة عمر الأغذية بـ «الأشعة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يمثل اليوم العالمي حدثا خاصا وملهما لنساء العالم وللمرأة السعودية خاصة. ومن أسماء كثر كن شعلة العلم والبحث والمعرفة والإبداع في قاعات جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تجيء طالبة الدكتوراه في علوم البحار من كاوست، لينا عيوني، كأول ملاحة سعودية لروبوتات (ROV) تحصل على شهادة فوغرو في المنطقة خلال البرنامج التدريبي الأول لأكاديمية فوغرو في الحرم الجامعي.

كانت لينا عوني من أوائل المشاركين في البرنامج التدريبي لتشغيل الروبوتات الغواصة عن بعد والمطورة من قبل شركة فوغرو التي تعد من أكبر الشركات في العالم في مجال خدمات البترول البحرية، ومن انشطتها تشغيل المركبات المتحكم فيها عن بعد تحت الماء لعمل جميع أنواع الإنشاءات تحت المائية في جميع أنحاء العالم.

ويقدم البرنامج أفضل تدريب تجريبي في هذه الصناعة لطلبة علوم البحار في كاوست خصوصا في مجال تشغيل وملاحة روبوتات (ROV) المصممة للغوص في البحار العميقة. وهي أول ملاحة سعودية تحصل على شهادة فوغرو بالمنطقة.

وحول اهتماماتها البحثية توضح لينا انها تتركز في دراسة دورة الماء ومدى تأثير تدفقات الهواء البحري على هذه الدورة وتحديد خصائص الكتل المائية.

ومنهن أيضا طالبة الدكتوراه أسرار دمدم التي شاركت في مسابقة لطرح أفكار المشاريع والشركات الناشئة في جامعة دريبر، وحققت المرتبة الأولى من بين ١١٦ فكرة قدمها مشاركون من ١٨ دولة مختلفة. وتم تصنيف فكرتها على أنها أكثر الأفكار التجارية الجاذبة للاستثمار، من قبل أكثر من ٣٠ من أصحاب رأس المال والمستثمرين ورجال الأعمال في وادي السيليكون. وانتسبت أسرار دمدم، طالبة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة (كاوست)، في برنامج تدريبي لريادة الاعمال في فترة الصيف برعاية مؤسسة مسك السعودية في جامعة دريبر في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة خمسة أسابيع. واستطاعت خلال التدريب أن تبتكر شركتها الناشئة يوفيرا وهي شركة ناشئة للتقنية الحيوية، تركز على زيادة عمر الأغذية الطازجة بمعالجتها مباشرة بالأشعة فوق البنفسجية بعد الحصاد.