شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم» تقيس رضا المستفيدين من اختباراتها المحوسبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أجرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، استبيانًا حول رضا المستفيدين من الاختبارات المحوسبة التي تقدمها الهيئة، والذي شارك فيه (30.9%) من عدد المختبرين في الاختبارات المحوسبة لعام 2020م، والبالغ عددهم (952.845) مختبرًا ومختبرةً.

وأوضحت الهيئة أنها قدمت 14 نوعًا من أنواع الاختبارات عبر الحاسب الآلي خلال 2020م، منها (اختبار القدرات العامة، واختبار التحصيل الدراسي، واختبار القدرات العامة للجامعيين، واختبار اللغة الإنجليزية (STEP)، واختبار هيئة المحاسبين القانونيين، وتحديد مستوى اللغة الإنجليزية EPT، واختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها، واختبار اللغة العربية للناطقين بها، واختبار هيئة المهندسين، واختبار هيئة الأمر بالمعروف، ومقياس موهبة، واختبار المصلح المسجل، واختبار هيئة التخصصات الصحية، والاختبارات التجريبية، وغيرها من الاختبارات).

وأكدت الهيئة أن الاستبيان يهدف إلى قياس رضا المختبرين في عدة معايير رئيسة، حيث أوضحت نتائج الاستبيان أن هناك وضوحاً في طريقة حل الأسئلة ومراجعتها، حيث أكد 92% من المشاركين في الاستبيان أن التعليمات المقدمة لشرح طريقة حل الاختبار كافية وواضحة.

وفي ما يتعلق بانطباع المختبرين حول اختبارات الهيئة؛ أفاد 78% من المشاركين في الاستبيان بأنها وسيلة لتحقيق العدالة والمساواة بين المختبرين، وحول الفترة المفضلة لأداء الاختبار؛ أفاد 78% من المشاركين في الاستبيان بأنهم يفضلون تقديم الاختبار في الفترة الصباحية عن الفترة المسائية.

يذكر أن الهيئة لديها أكثر من (109) مقراتٍ موزعة على مدن ومحافظات المملكة تُطبَّقُ من خلالها الاختبارات المحوسبة، كما تتيح الهيئة للمستفيدين والمستفيدات إجراء اختباراتها خلال المقرات المحوسبة التابعة للهيئة وشريكها الاستراتيجي (بيرسون فيو) المنتشرة في مختلف دول العالم.