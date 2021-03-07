شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: فرق ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمراكز التطعيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قامت الإدارة التنفيذية للصحة الوقائية بتجمع مكة المكرمة الصحي، ممثلة بإدارة مكافحة العدوى وإدارة مكافحة الأمراض المعدية، وبالتعاون مع الإدارة التنفيذية للرعاية الصحية الأولية، بتشكيل فرق ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على مدار الساعة للتأكد من التطبيق الأمثل لمعايير مكافحة العدوى، والتدريب على رأس العمل للكوادر الصحية المكلفة بمراكز تطعيم «كوفيد-19».

وتتولى هذه الفرق التحقق من تقديم الخدمة، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية وممارسات مكافحة العدوى بحسب المراجع العلمية المعتمدة بوزارة الصحة.