اخبار السعوديه

إنقاذ طفل ابتلع عملة معدنية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ طفل ابتلع عملة معدنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تمكن فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف من استخراج عملة معدنية من طفل يبلغ من العمر 7 سنوات.

وأوضح لـ«الخليج 365» المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان، أن الطفل تم تحويله من مستشفى بلجرشي، بعد حدوث انسداد للمريء بسبب عملة معدنية، وأدى ذلك لحدوث قيء متكرر نتج عنه عدم استقرار حالته العامة.

وأضاف الحميدان، أنه فور وصول الطفل إلى قسم الطوارئ بمجمع الملك فيصل الطبي تم عمل منظار عاجل للمريء لاستخراج العملة، لافتاً الى أن الحالة الآن مستقرة، وتم التعامل مع المريض بعد اخذ جميع الاجراءات الاحترازية التى تفترضها جائحة الحالية.


الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا