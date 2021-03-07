شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ طفل ابتلع عملة معدنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تمكن فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف من استخراج عملة معدنية من طفل يبلغ من العمر 7 سنوات.

وأوضح لـ«الخليج 365» المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان، أن الطفل تم تحويله من مستشفى بلجرشي، بعد حدوث انسداد للمريء بسبب عملة معدنية، وأدى ذلك لحدوث قيء متكرر نتج عنه عدم استقرار حالته العامة.

وأضاف الحميدان، أنه فور وصول الطفل إلى قسم الطوارئ بمجمع الملك فيصل الطبي تم عمل منظار عاجل للمريء لاستخراج العملة، لافتاً الى أن الحالة الآن مستقرة، وتم التعامل مع المريض بعد اخذ جميع الاجراءات الاحترازية التى تفترضها جائحة كورونا الحالية.