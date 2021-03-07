شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: تقارير المنحنى الوبائي لـ«كورونا» في المملكة «مطمئنة».. حافظوا على النتائج الإيجابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن التقارير الخاصة بالمنحنى الوبائي لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة مطمئنة، منوها بجهود قيادة المملكة التي جعلت صحة الإنسان أولا لحمايته من كل ما يهدد سلامته.

وأكد المقدم الشلهوب أن الجهات المختصة تواصل جهودها لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وأن الحملات الأمنية مستمرة ولن تتوقف، وسيتم تكثيفها لضبط المخالفين، مشددا على الجميع ضرورة مواصلة الحفاظ على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية، والمبادرة إلى أخذ اللقاح المضاد لكورونا لحماية مجتمعنا، إذ إن الوقاية هي الأمان.

وكشف متحدث «الداخلية» خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا واللقاحات في المملكة، أن الجهات الأمنية ضبطت خلال الأسبوع الماضي 41.590 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا في جميع مناطق المملكة، تمثلت أغلبها في التجمعات المخالفة وعدم ارتداء الكمامات.

وردا على سؤال "الخليج 365" حول إمكانية السماح بالسفر لمن تلقى التطعيم باللقاح المضاد لفايروس كورونا، جدد المقدم طلال الشلهوب على أنه تم الإعلان عن الفئات المستثناة للسفر في وقت سابق، وكافة الجهات الحكومية المعنية بهذا الأمر أعلنت ذلك عبر مواقعها، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان أي مستجدات في حينها، أما حاليا فالسماح بالسفر للفئات المستثناة وفق الآلية التي تم الإعلان عنها.