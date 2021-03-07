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3 مناطق تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

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الرياض - محمد عبدالله - وفقًا للأرقام الرسمية..

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق ، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 188 إصابة جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ54 حالة، ثم الشرقية 51، فمنطقة القصيم 20 حالة، والمدينة المنورة 13حالة.

وسجلت منطقة الحدود الشمالية 8 حالات، ثم عسير، وحائل 5. وكل من «الجوف وتبوك» 4 إصابات جديدة، تلتهما جازان بحالتي إصابة، وجاءت كل من «الباحة ونجران» في المرتبة الأخيرة بواقع إصابة واحدة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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