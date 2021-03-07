3 مناطق تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 188 إصابة جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ54 حالة، ثم الشرقية 51، فمنطقة القصيم 20 حالة، والمدينة المنورة 13حالة.

وسجلت منطقة الحدود الشمالية 8 حالات، ثم عسير، وحائل 5. وكل من «الجوف وتبوك» 4 إصابات جديدة، تلتهما جازان بحالتي إصابة، وجاءت كل من «الباحة ونجران» في المرتبة الأخيرة بواقع إصابة واحدة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

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