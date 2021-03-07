«الصحة»: المناعة المجتمعية بوابة الحياة الطبيعية.. وتلقي اللقاح أول خطوة للوصول إليها

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن هناك أكثر من مليون و300 ألف جرعة لقاح تم إعطاؤها حتى الآن.

وأوضح متحدث الصحة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن هناك منافذ متعددة في كل مناطق المملكة للحصول على اللقاحات الفعالة التي تعد خطوة ضرورية للوصول إلى المناعة المجتمعية.

وطالب المواطنين والمقيمين بالمبادرة والإسراع في الحصول على الجرعة من اللقاح التي هي خطوة أولى فردية في طريق الوصول إلى المناعة المجتمعية والتي تعد بوابة العودة إلى الحياة الطبيعية.