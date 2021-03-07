«التحالف» يعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد ميليشيات الحوثي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد ميليشيات الحوثي، مشددًا على أن المدنيين والأعيان المدنية في السعودية خط أحمر.

وأوضح التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بصنعاء وعدد من المحافظات.

وكانت قوات التحالف، أعلنت، في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير ما مجموعه (10) طائرات دون طيار مفخخة، جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، منها 3 طائرات مُسيرة أُطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية، في محاولةٍ لاستهداف المدنيين.

وسبق أن أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي؛ أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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