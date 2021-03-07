«الداخلية»: الحملات الأمنية مستمرة ولن تتوقف.. وسيتم تكثيفها لضبط المخالفين

أكد المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، استمرار الحملات الأمنية على مستوى مناطق المملكة، مشيرًا إلى أنه سيتم تكثيفها لضبط المخالفين.

وكشف متحدث الداخلية، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، عن ضبط 41.590 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا في جميع مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن التقارير مطمئنة حول المنحنى الوبائي لكورونا في المملكة، فيما تواصل الجهات المختصة جهودها لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.