التعاون الإسلامي تندد بإطلاق الحوثيين طائرات مسيرة مفخخة باتجاه المملكة

نددت منظمة التعاون الإسلامي –بأشد العبارات، في بيان اليوم الأحد– بإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية عددًا من الطائرات المسيرة (المفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين بيقظة وقدرات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من صد الهجمات الحوثية قبل الوصول إلى أهدافها.

وجدد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي كافة الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية؛ وذلك وفقًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيرًا إلى أن أعمال التصعيد العدائي والتحدي السافر من قبل تلك الميليشيا تعد (جرائم حرب).

وأكد العثيمين وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا الإرهابية، مؤيدًا كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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