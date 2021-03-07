غلق 4 مساجد بعد ثبوت إصابات بكورونا بين المصلين

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الأحد، إغلاق 4 مساجد (مؤقتًا) بعد ثبوت إصابات بفيروس كورونا بين المصلين.

وقالت الوزارة – عبر تويتر – إنها أغلفت اليوم 4 مساجد مؤقتًا في 3 مناطق بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 28 يومًا 228 مسجدًا تم فتح 218 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وكانت الوزارة دعت المصلين حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا إلى عدم الذهاب إلى المسجد خشية إلحاق الضرر بالمصلين، فيما جددت التأكيد على أهمية العمل وفق الإجراءات الاحترازية عند الذهاب إلى المساجد، ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي؛ لحمايتهم من خطر كورونا.