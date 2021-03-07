أخبار السعودية اليوم.. الصحة تحدد توقيت اختفاء الآثار الجانبية لتلقي لقاح كورونا.. و3 أيام على إيداع الدفعة الـ40 من حساب المواطن

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد الموافق 7 مارس 2021 م منها: الصحة تحدد مستوى وتوقيت اختفاء الآثار الجانبية لتلقي لقاح كورونا، و3 أيام على إيداع الدفعة الـ40 من حساب المواطن، والأرصاد تتوقع عواصف ترابية على مناطق عدة بالمملكة وتحدد موعدها.

الصحة تحدد مستوى وتوقيت اختفاء الآثار الجانبية لتلقي لقاح كورونا

قالت وزارة الصحة، إنَّ الآثار الجانبية لتلقي لقاح كورونا خفيفة وتزول خلال يومين من موعد بدايتها.

«حساب المواطن»: 3 أيام على إيداع الدفعة الـ40 في حسابات المستفيدين

نوه برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، أنه تبقت 3 أيام على إيداع الدفعة الـ40 في حسابات المستفيدين.

وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق برنامج «الفحص المهني»

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، اليوم الأحد، إطلاق برنامج "الفحص المهني".

الأرصاد تتوقع عواصف ترابية على مناطق عدة بالمملكة وتحدد موعدها

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تأثر مناطق عدة بالمملكة نهاية الأسبوع الحالي بحالة جوية مثيرة للأتربة والغبار قد تتسبَّب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية ويصاحبها تفاوت في درجات الحرارة ما بين الارتفاع ثم الانخفاض.

«الحصيني» يتوقع خريطة المناطق المتأثرة بالرياح خلال الساعات القادمة

توقع خبير الأرصاد الجوية، عبدالعزيز بن محمد الحصيني، اليوم الأحد، هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على الخليج العربي وشرق منطقتي مكة والمدينة؛ بحيث تكون مثيرة للغبار.

الصحة: 6 خطوات لتسجيل العاملة المنزلية والسائق لأخذ لقاح كورونا

عدَّدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، خطوات تسجيل العاملة المنزلية أو السائق لأخذ لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي.

الأسهم السعودية تقود مكاسب الخليج.. و«أرامكو» الأعلى في 5 أشهر

حققت أسهم المملكة العربية السعودية المكاسب الكبرى بين دول الخليج. وسجلت أسهم شركة «أرامكو» المستوى الأعلى في 5 أشهر، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» مواصلة القيود المفروضة على الإمدادات النفطية.

بالصور.. «الداخلية» توثق تمكين وتأهيل المرأة للمشاركة في مهامها المتعددة

وثقت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تمكين وتأهيل المرأة للمشاركة في مهام الوزارة المتعددة بمجموعة من الصور نشرتها على حسابها الرسمي على موقع «تويتر».

تسجيل 11 ألف فصل افتراضي خلال الأسبوع السابع بجامعة الملك خالد

سجّلت عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد خلال الأسبوع السابع من الفصل الدراسي الثاني الجاري، 11715 فصلاً افتراضيًّا، وذلك ضمن خطة التعليم عن بعد.

أمانة جدة تكثف جهودها الميدانية في متابعة السكن الجماعي للأفراد

أعلنت أمانة محافظة جدة بدء تنفيذ جولات ميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة بعد انتهاء المهلة التصحيحية لتطبيق ضوابط واشتراطات السكن الجماعي للأفراد والتي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المؤسسة العامة للتقاعد تحدد شروط وإجراءات ضم خدمة حكومي

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنَّ ضم خدمة حكومي تتيح للمشترك الذي يعمل في وظيفة خاضعة لنظامي التقاعد المدني أو العسكري تقديم طلب ضمّ خدمته السابقة الخاضعة لنفس النظام-والتي سبق التعويض عنها بمكافأة- لمرة واحدة خلال مدّة أقصاها سنة من تاريخ عودته للعمل الحالي.

أكثر من 696 ألف مستفيد من خدمة «قضاياي» عبر منصة معين

قدمت "خدمة قضاياي" بديوان المظالم خدماتها لأكثر من 696 ألف مستفيد عبر منصة معين الرقمية.

الهيئة الملكية بالعُلا تُطلق المجموعة الثالثة من الحيوانات الفطرية في الحجِر

أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا المجموعة الثالثة من الحيوانات الفطرية في بيئاتها الطبيعية ضمن موقع الحجِر أول موقع سعودي يدرج ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي وأحد أهم مدن الحضارة النبطية.

«الزكاة والدخل» تدعو مكلفيها إلى تقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل مكلفيها الخاضعين لضريبة الاستقطاع، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر فبراير الماضي؛ وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر مارس الجاري.

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