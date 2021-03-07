هيئة المحاسبين تُطلق برنامج تمكين المرأة في مهنة المحاسبة

تُدشِّن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، غدًا الاثنين، الذي يوافق اليوم العالمي للمرأة، برنامج تمكين المرأة في مهنة المحاسبة.

يأتي ذلك بحضور وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، وعدد من المحاسبات السعوديات.

ويأتي البرنامج دعمًا لرحلة المرأة في مهنة المحاسبة وتعزيزًا لقدراتها التي تسهم بالتنمية الاقتصادية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 عبر مسارات رئيسية تشمل: «التدريب والتأهيل والريادة والتوظيف».

وسيتخلل التدشين إعلان الهيئة عن عدة مبادرات داعمة للبرنامج الهادف إلى زيادة أعداد المهنين وتمكين القطاعات الاقتصادية من الحصول على خدمات المحاسبة والمراجعة الملائمة ودعم الطلبة في الجامعات.

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