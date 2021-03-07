تقويم التعليم والتدريب تطلق مشروع الاعتماد المدرسي للمدارس الأهلية والعالمية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي" تميز"، إطلاق مشروع الاعتماد المدرسي للمدارس الأهلية والعالمية، الذي سيكون بمثابة اعتراف رسمي تمنحه الهيئة للمدرسة التي استوفت شروط الاعتماد المدرسي ومعاييره.

ويمتد الاعتماد المدرسي الذي سيمنح للمدرسة، لفترة زمنية مدتها خمس سنوات للاعتماد الكامل وسنتان للاعتماد المشروط، بهدف ضمان الجودة والتحسين المستمر لمنظومة التعليم، كما يَمنح الاعتماد مصداقية وثقة للشهادات الصادرة من المؤسسات التعليمية.

وكانت الهيئة قد وقعت عدداً من الاتفاقيات مع عدد من المؤسسات التعليمية لبدء عمليات الاعتماد المدرسي التي تُعَدُّ خطوة أولى، وستتيح بموجبه برنامجاً تعريفياً بالتقويم الذاتي للمدارس، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 8 مارس 2021م، وحتى الأربعاء 10 مارس 2021م، عن طريق برنامج مايكروسوفت" تيمز"، ومن ثم ستتيح لها الاستفادة من النظام التقني للهيئة الخاص بالتقويم الذاتي لاستكمال التقويم الذاتي وإعداد خطة التحسين، ويلي استكمال المدارس للتقويم الذاتي انطلاق التقويم الخارجي بمشاركة أخصائيي تقويم مرخصين من الهيئة ومن ثم تمنح رخصة الاعتماد للمدارس المستوفية لمعايير الاعتماد الوطني، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ستكون موجهة للمدارس الأهلية ثم تليها مرحلة أخرى موجهة للمدارس العالمية ومرحلة رياض الأطفال.

وفي هذا الصدد أكد المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي د. محمد بن هندي الغامدي أن الاتفاقيات التي تم توقيعها برعاية رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب معالي د. حسام بن عبدالوهاب زمان، هدفت إلى إتاحة الفرصة للشركات التعليمية بالتسجيل واستخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بهيئة تقويم التعليم والتدريب لإجراء التقويم الذاتي، والاستفادة من البرامج التعريفية التي تقيمها الهيئة والخاصة بالتقويم والاعتماد المدرسي وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة.

وبيّن مدير التميز المدرسي أن التقويم والاعتماد المدرسي يُعدُّ متطلبًا وطنيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 في رفع جودة مخرجات التعليم ودعم التنمية المستدامة بالمملكة، ورفع مساهمة قطاع التعليم الأهلي في التعليم العام من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية، كما أن التقويم والاعتماد المدرسي في المدارس الأهلية والعالمية يستند على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (108) وتاريخ 14/2/1440هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث تُعَدُّ الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفاءتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.

وأتاحت الهيئة رابطًا للتسجيل للمؤسسات التعليمية الأخرى الراغبة في الحصول على الاعتماد المدرسي الوطني .

يذكر أن المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز" هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام بتعزيز قدرة نظام التعليم العام على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.