«الصحة»: 357 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 314 حالة ووفاة 4 أشخاص

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات 379831 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنّه تم تسجيل 314 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 370614 حالة، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 6528 حالة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط بالضغط هنا.

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