بالصور.. الدكتور الربيعة يلتقي سفيرة بلجيكا لدى المملكة بالرياض

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور .

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمور الإغاثية والإنسانية وسبل تعزيزها بين البلدين.

وأشادت السفيرة مينور بالأداء المهني للمركز ورسالته الإنسانية وسمعته الدولية الطيبة ودعمه المحتاجين في مختلف دول العالم.

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