عودة الحياة بحذر إلى المطاعم والمقاهي

شهدت مطاعم ومقاهي الرياض عودة الحياة إليها، وذلك بعد قرار «الداخلية» رفع تعليق تقديم الطلبات داخل المطاعم والمقاهي وعودة المراكز الرياضية وعدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها والصالات والمراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وذلك اعتبارا من يوم الأحد 7 مارس 2021.

ورصدت «دوت الخليج» الإقبال على المطاعم والمقاهي في العاصمة الرياض من كافة أطياف المجتمع أفرادا وعوائل، وذلك لتناول وجبة الإفطار أو احتساء المشروبات مع نسمات الصباح.

من جهة أخرى، شهدت مواقع حجز التذاكر لدور السينما إقبالا كبيرا، وذلك لحضور ومشاهدة الأفلام داخل صالات السينما، حيث لوحظ انتهاء معظم التذاكر على الأفلام التي يتم عرضها خلال الأسبوع. مع ضرورة الالتزام من الجميع بعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة للأنشطة كافة، للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، واستمرار بقاء مستويات كوفيد-19 ضمن السيطرة، كما ستتم زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة القادمة، للتأكد من التزام جميع الأفراد والمنشآت بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع الغرامات على المخالفين.

كما أن جميع الإجراءات الاحترازية ستخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.