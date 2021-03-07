شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع .. 41590 مخالفة لإجراءات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا ( كوفيد -19)، خلال الأسبوع الماضي (41590) مخالفة في المملكة.

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع بـ (17321) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (8961)، ثم المنطقة الشرقية بـ (4962)، ومنطقة القصيم بـ (2446)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1948)، ومنطقة الجوف بـ (1426)، ومنطقة تبوك بـ (1185)، ومنطقة الباحة بـ (913)، ومنطقة حائل بـ (800) ومنطقة عسير بـ (717)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (520)، ثم منطقة نجران بـ (200) وأخيراً منطقة جازان بـ (191).

وشددت وزارة الداخلية، على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

وأضافت بأن من مصلحة الجميع الابتعاد عن المواقع التي تشهد تجمعات مخالفة أو ضعفًا في تطبيق البرتوكولات.