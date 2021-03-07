معلمان في عسير يتحديان المرض حماية لمصلحة الطلاب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

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جسّد المعلمان علي محمد العسيري وعبد العزيز محمد العلياني من ابتدائية اليرموك التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير صورة مشرفة للمعلم المثابر ومثالًا يُحتذى به في الجهد والعطاء والالتزام من خلال تقديم الدروس لطلابهما عبر منصة مدرستي رغم ظروفهما الصحية الصعبة.

يؤديان عملهما على أكمل وجه

ويعاني المعلم علي العسيري من فشل كلوي ويقوم بغسل الكلى ثلاث مرات أسبوعيًا، ويؤدي كامل حصصه في مادة اللغة الإنجليزية، أما المعلم عبد العزيز العلياني فيعاني من التصلب اللويحي ويؤدي عمله على أكمل وجه في مادة الرياضيات والتي تتطلب جهدًا مضاعفًا.

تعليم عسير يشيد بتفاني المعلمين

من جهته أشاد مدير عام التعليم في عسير سعد الجوني بالمعلّمَين والمدرسة، لقاء ما بُذل من جهود وتضحيات بالرغم من ظروف المرض، وهذا ما يجب أن يكون عليه المعلم النموذج والقدوة، مؤكدًا بأن هذا ليس بمستغرب على أبناء الوطن وتضحياتهم وتحملهم للمسؤولية، وعبّر عن امتنانه وتقديره البالغ للمعلمين باسم منسوبي التعليم كافة سائلًا الله لهم الشفاء والعافية والتوفيق والسداد.

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