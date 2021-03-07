شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام" ينتزع 1,846 لغمًا في اليمن خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 2021 م من انتزاع 1,846 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق اليمن.

وتنوعت الألغام ما بين 19 لغمًا مضادًا للأفراد، و 954 لغمًا مضادًا للدبابات، و 868 ذخيرة غير متفجرة، و 5 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 222,198 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، مستهدفة أرواح المدنيين الأبرياء.

ونُزع خلال هذا الأسبوع 457 ذخيرة غير متفجرة و 196 لغمًا مضادًا للدبابات في محافظة عدن.

وفي محافظة الجوف تمكن الفريق من إزالة 567 لغمًا مضادًا للدبابات، كما نزع من مدينة خب الشغف 45 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة. وفي مدينة قعطبة بمحافظة الضالع نزع الفريق ذخيرتين غير متفجرة، كما تمكن من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات في مديرية الخوخة بالحديدة إلى جانب 10 ذخائر غير متفجرة. وفي مدينة زنجبار بمحافظة لحج نجح الفريق في نزع 166 ذخيرة غير متفجرة، كما جرى نزع 40 ذخيرة غير متفجرة في مأرب. وفي مديرية عتق بمحافظة شبوة نجح الفريق في نزع 57 ذخيرة غير متفجرة.

ونزع فريق "مسام" بمحافظة تعز في مديرية الوازعية 4 ذخائر غير متفجرة و 3 عبوات ناسفة، كما نزع 10 ألغام مضادة للأفراد و 31 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية المخا، ونزع 8 ألغام مضادة للأفراد و 36 لغمًا مضادًا للدبابات و 102 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، ونزع الفريق أيضًا لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و 75 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية ذباب بالإضافة إلى 29 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين.

ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة جهوده في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الحوثية التي زرعتها بعشوائية وتسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.