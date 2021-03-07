الموارد البشرية تطلق برنامج الفحص المهني لاختبار مهارات العمالة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الأحد 23 رجب 1442 الموافق 7 مارس 2021 برنامج الفحص المهني وبالتعاون مع وزارة الخارجية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

أهداف برنامج الفحص المهني

ويهدف البرنامج إلى التحقق من امتلاك العامل المهني للمهارات الأساسيّة اللازمة لتأدية المهنة الحرفية التي تم استقدامه للملكة العربية السعودية للعمل بها، وذلك من خلال أداء اختبار عملي ونظري في مجال تخصصه.

ويسعى البرنامج للارتقاء بجودة عمل الأيدي المهنية العاملة في سوق العمل السعودي، ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة وتعزيز الإنتاجية، وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة.

ويعمل برنامج الفحص المهني في مسارين؛ المسار الأول يهدف لفحص العمالة المهنية بدولهم قبل وصولهم إلى المملكة بالتعاون مع مراكز فحص دولية، في حين يهدف المسار الثاني لفحص العمالة المهنية المتواجدة حالياً في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية معتمدة.

وتدعو الوزارة جميع المنشآت إلى البدء بفحص العمالة المهنية المتواجدة داخل المملكة حيث سيتم الإلزام بشكل تدريجي حسب حجم المنشأة ابتداءً من شهر يوليو 2021.

أما بالنسبة للمسار الخارجي، فسيتم ربط تأشيرة العمل للمهن المستهدفة باجتياز العامل للفحص المهني بدولته وبشكل تدريجي وفقاً لخطة تفعيل بالاتفاق مع وزارة الخارجية والدول المرسلة للعمالة إلى المملكة.

ويستهدف البرنامج، الذي سيساهم في تطوير مهارات القوى العاملة وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي، أكثر من ألف مهنة حرفية تخصصية تندرج تحت 23 عائلة مهنة حسب التصنيف المهني السعودي.

والجدير بالذكر أن برنامج “الفحص المهني” هو أحد برامج منظومة “الاعتماد المهني” التي تسعى لتنظيم سوق العمل والارتقاء بجودة العمالة في المملكة العربية السعودية.

طريقة إجراء الفحص المهني

وتحث الوزارة جميع المنشآت الراغبة في إجراء الفحص المهني لعمالتها خلال الفترة الاختيارية ابتداءً من يوم غد الاثنين 8 مارس 2021 والتأكد من أهليتها إلى زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج من خلال الرابط اضغط هنا .

كما تحث المراكز المتخصصة أو الراغبة في الحصول على الاعتماد بوصفها مراكز لإجراء الفحص المهني إلى التسجيل في ذات الرابط ليتم التحقق من أهليتها وكفاءتها قبل منحها تصريح إجراء هذه الاختبارات.