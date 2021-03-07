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التحالف يبدأ عملية تأديب الحوثيين بضربات جوية موجعة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

التحالف يبدأ عملية تأديب الحوثيين بضربات جوية موجعة

تستهدف القدرات الحوثية بصنعاء وعدد من المحافظات

متابعات الخليج 365 - الرياض


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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية، مشيراً إلى أن هذه العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات.

الرد على الهجمات الحوثية

وأعاد التحالف التأكيد على أن المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة خط أحمر وسيتم محاسبة القيادات الإرهابية الحوثية والتي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية في .
ولفت التحالف إلى أن العملية النوعية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية.


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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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