التحالف يبدأ عملية تأديب الحوثيين بضربات جوية موجعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية، مشيراً إلى أن هذه العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات.

الرد على الهجمات الحوثية

وأعاد التحالف التأكيد على أن المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة خط أحمر وسيتم محاسبة القيادات الإرهابية الحوثية والتي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية.

ولفت التحالف إلى أن العملية النوعية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية.

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