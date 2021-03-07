السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لشركة المياه الوطنية للقطاع الجنوبي



جيزان 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، على التقرير السنوي للإدارة العامة لخدمات المياه لعام ٢٠٢٠ ، الذي قدمه رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية المهندس عبدالله العمري، ومدير إدارة خدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر .

واستمع إلى شرح عن التقرير والخدمات التي تقدمها خدمات مياه جازان وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي ، ومنها استلام تسعة مشروعات مائية وبيئية بأكثر من 458 مليون ريال ، وترسية واستلام مواقع مشروعات بأكثر من 202 مليون ريال ، وتشغيل المرحلة 2 من محطة تنقية المياه بسد وادي بيش ، وتنفيذ محطة تنقية المياه بسد وادي جيزان ، وزيادة نسب تغطية مدن ومحافظات المنطقة بالمياه وكميات وساعات ضخ المياه بها ، وتدشين مبادرة سقيا مزراع البن بمحافظات القطاع الجبلي بالمنطقة.

وأكد سموه أهمية الدور المناط بإدارة خدمات المياه بمنطقة جازان والجهود المبذولة لخدمة الأهالي والمقيمين بالمنطقة.

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14:28ت م

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