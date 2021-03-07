

الرياض 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور .

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمور الإغاثية والإنسانية وسبل تعزيزها بين البلدين.

وأشادت السفيرة مينور بالأداء المهني للمركز ورسالته الإنسانية وسمعته الدولية الطيبة ودعمه المحتاجين في مختلف دول العالم.

// انتهى //

14:07ت م

0085





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.