السعودية اليوم / وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في عددٍ من مناطق المملكة



الرياض 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واس

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في عددٍ من مناطق المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة, ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض اليوم، بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مقر اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم".

وفي منطقة مكة المكرمة تقدم الوحدة المتنقلة اليوم خدماتها للرجال في محافظة الجموم لمدة أسبوع، وفي مركز سديرة ومحافظة الكامل لمدة يومين لكل منهما، وفي مركز قيا لمدة يوم واحد، وفي مركز التأهيل الشامل بالطائف لمدة يوم، وللرجال خدماتها في مركز أبو راكة لمدة يوم، فيما تقوم بتقديم الخدمة الثلاثاء القادم للنساء في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومركز سديرة لمدة يومين لكل منهما.

وفي منطقة جازان تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم، خدماتها للرجال والنساء في قوة أمن المنشآت بمنطقة جازان لمدة يوم، وتقدم خدماتها غداً للنساء والرجال في غرفة جازان لمدة يومين.

كما بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة حائل اليوم، تقديم خدماتها للرجال والنساء في محافظة الحائط لمدة ثلاثة أيام.

وفي منطقة القصيم تقدم خدماتها في مركز دخنه بمحافظة الرس لمدة ثلاثة أيام، والثلاثاء القادم في مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة لمدة يوم واحد, فيما تقدم خدماتها يوم الأربعاء في مركز العاقر بمحافظة الرس لمدة يومين.

وفي منطقة المدينة المنورة تقدم الوحدات المتنقلة اليوم خدماتها للنساء وغداً للرجال في مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة، بينما تقدم الخدمة الثلاثاء القادم للرجال في مقر دار الرعاية، والأربعاء القادم للنساء في مستشفى الحرس الوطني، تستمر لمدة يوم واحد لكل موقع.

وبدأت الوحدة المتنقلة في منطقة عسير اليوم تقديم خدماتها للرجال في مقر المحكمة العامة بخميس مشيط, وفي إدارة الدفاع المدني بمحافظة المجاردة, وللنساء في مقر بلدية محافظة أحد رفيدة لمدة يوم واحد لكل موقع, فيما تقدم خدماتها للرجال والنساء في مستشفى عسير المركزي, وللنساء في مستشفى خميس مشيط لمدة يومين لكل منهما، بينما تقدم غداً الخدمة للرجال في إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير، وفي مقر النيابة العامة بمحافظة سراة عبيدة، وفي إدارة الضمان الاجتماعي بمحافظة المجاردة لمدة يوم واحد لكل موقع، وللرجال تقدم خدماتها الثلاثاء القادم

في مقر بلدية محافظة المجاردة، ومقر محافظة خميس مشيط لمدة يوم واحد لكل منهما، وفي مقر بلدية محافظة محايل عسير لمدة يومين، ويوم الأربعاء للرجال في مقر بلدية محافظة سراة عبيدة، ومقر كتابة العدل بمحافظة المجاردة لمدة يوم واحد لكل منهما، وفي مقر القطاع الجنوبي لشركة الكهرباء لمدة يومين.

وبدأت الوحدة المتنقلة اليوم تقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز صوير بمنطقة الجوف لمدة أسبوعين، وتقدم الخدمة للنساء غداً في إدارة التعليم بمحافظة القريات لمدة يوم.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

// انتهى //

13:55ت م

0084





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في عددٍ من مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.