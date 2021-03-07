

الضالع 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 600 حقيبة شتوية للأسر النازحة والأكثر احتياجًا في مديريتي الضالع وقعطبة بمحافظة الضالع، استفاد منها 3,600 فرد.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

//انتهى//

13:48ت م

0083





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 600 حقيبة شتوية للأسر النازحة والأكثر احتياجًا في الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.