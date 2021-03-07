السعودية اليوم / "الطيران المدني" تنفذ جولات رقابية في المطارات والمقرات التابعة لها



الرياض 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واس

تُباشر فرق التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للطيران المدني جولاتها الرقابية للتأكد من مدى التزام مطارات المملكة في تطبيق الاجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة انتشار جائحة

ويأتي ذلك بالتزامن مع تعليمات معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري بضرورة تقيد جميع منسوبي الطيران المدني والعاملين في المطارات باستخدام تطبيق " توكلنا " واتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا بين أفراد المجتمع وعدم التهاون بها.

وتحرص الهيئة على تطوير وتحسين مجال صناعة الطيران وتقديم أرقى الخدمات للمستفيدين من مطارات المملكة منافِسةً بذلك مطارات العالم، وذلك وفق أفضل المعايير الدولية مما يسهم في تحسين الخدمات وتسهيل اجراءات السفر وتقليل الوقت الذي يستغرقه المسافر لإنهاء الاجراءات قبل الصعود إلى الطائرة مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية من

// انتهى //

13:47ت م

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الرياض 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واستُباشر فرق التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للطيران المدني جولاتها الرقابية للتأكد من مدى التزام مطارات المملكة في تطبيق الاجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة انتشار جائحة كورونا ورصدت التزام الناقلات الجوية الوطنية والعاملين بالمطارات بالإجراءات الاحترازية الوقائية، فيما تواصل الهيئة خطتها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة في دليل تشغيل الطيران في ظل جائحة كورونا، والتعميم على المطارات والجهات ذات العلاقة للالتزام بالإجراءات ومنها التقيد باستخدام برنامج "توكلنا" للعاملين في المنشآت التابعة للهيئة والحرص على توفير وسائل الحماية الشخصية ورفع قدرات العاملين على تقييم حالات الاشتباه بالفايروس والتعامل تلك الحالات في صالات السفر أو على وسائل النقل والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة ورصد الملاحظات وإعداد التقارير الدورية المتعلقة بسلامة المسافرين.ويأتي ذلك بالتزامن مع تعليمات معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري بضرورة تقيد جميع منسوبي الطيران المدني والعاملين في المطارات باستخدام تطبيق " توكلنا " واتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا بين أفراد المجتمع وعدم التهاون بها.وتحرص الهيئة على تطوير وتحسين مجال صناعة الطيران وتقديم أرقى الخدمات للمستفيدين من مطارات المملكة منافِسةً بذلك مطارات العالم، وذلك وفق أفضل المعايير الدولية مما يسهم في تحسين الخدمات وتسهيل اجراءات السفر وتقليل الوقت الذي يستغرقه المسافر لإنهاء الاجراءات قبل الصعود إلى الطائرة مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد 19-(COVID).// انتهى //13:47ت م0082

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