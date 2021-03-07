السعودية اليوم / باكستان تسجل 1780 إصابة جديدة بكورونا



إسلام آباد 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1780 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه سجّل 39 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13205 وفيات، مشيرًا إلى تماثل 1038 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 559248 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

// انتهى //

13:47ت م

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إسلام آباد 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1780 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 590508 حالات، منها 18055 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه سجّل 39 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13205 وفيات، مشيرًا إلى تماثل 1038 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 559248 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.// انتهى //13:47ت م0081

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