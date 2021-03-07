السعودية اليوم / أمانة جدة تكثف جهودها الميدانية في متابعة السكن الجماعي للأفراد



جدة 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واس

بدأت أمانة محافظة جدة اليوم تنفيذ جولات ميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة بعد انتهاء المهلة التصحيحية لتطبيق ضوابط واشتراطات السكن الجماعي للأفراد, والتي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح مستشار معالي أمين جدة لبرنامج الرقابة البيئية وسكن العمالة المهندس محمد الزهراني, أن الأمانة بدأت في جولات ميدانية بدعم لجنة محافظة جدة والمكونة من عدة جهات حكومية للتأكد من تطبيق الاشتراطات المحدثة للسكن الجماعي للأفراد، ورفع مستوى الامتثال في هذا النشاط، داعيا أصحاب المصلحة المعنيين والمرتبطين بالقطاعين العام والخاص داخل جدة وفي نطاق بلديات المحافظات التابعة لها إلى ضرورة المبادرة إلى استخراج التراخيص الإلزامية للمساكن الجماعية إلكترونيًا عبر منصة بلدي، لتجنب العقوبات المترتبة على عدم الالتزام بالاشتراطات البلدية.

ولفت إلى أن صاحب العقار يمكنه الاطلاع على لائحة الاشتراطات الصحية والفنية والسلامة والحصول على رخص السكن الجماعي للأفراد إلكترونياً عبر موقع بلدي وفق النظام, مبيناً أن هذه الاشتراطات للمساكن تهدف إلى تنظيم قطاع المساكن الجماعية للأفراد وتحفيز القطاع الخاص وملاك العقار ورفع معايير جودة المساكن وحفظ حقوق العمال.

يُذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة ومناطقها، بالإضافة إلى توفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية والحفاظ على الصحة العامة للجميع.

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13:41ت م

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