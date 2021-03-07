السعودية اليوم / الجيش الباكستاني يقضي على ثمانية إرهابيين شمال غربي باكستان



إسلام آباد 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واس

قضى الجيش الباكستاني على ثمانية إرهابيين بينهم قادة ميدانيين خلال عملية عسكرية نفذتها في مقاطعة وزيرستان شمال غربي باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن العملية نُفّذت بناء على معلومات استخباراتية رصدت مواقع الإرهابيين، مضيفًا أن من بين القتلى ثلاثة من القادة الميدانيين في "حركة طالبان باكستان"، وكانوا مطلوبين لتورطهم في تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية بما في ذلك استهداف قوات الأمن في عام 2009م.

وصادرت قوات الجيش الباكستاني خلال العملية كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات والألغام الأرضية.

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13:39ت م

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