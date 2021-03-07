الملك سعود الطبية تحذر من وذمة الرئة: خطر يهدد الحياة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

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حذرت مدينة الملك سعود الطبية اليوم الأحد من خطورة الاستهتار بشأن وذمة الرئة بسبب خطورتها على الصحة والحياة بصفة عامة.

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، عبر حسابها في “تويتر”، أن وذمة الرئة وهي عبارة عن تراكم السوائل في الرئة تحدث بسبب قصور في عضلة القلب أو الكلى وكذلك بسبب أمراض في الرئة .

ودعت مدينة الملك سعود الطبية بالوقاية من وذمة الرئة لأنها خطر يهدد الحياة، وذلك من خلال السيطرة على ضغط الدم وممارسة الرياضة والالتزام بنظام غذائي.

ماذا تعرف عن وذمة الرئة؟

يذكر أن الوذمة الرئوية هي حالة تُسببها السوائل الزائدة في الرئتين، حيث يَتجمع هذا السائل في الأكياس الهوائية العديدة الموجودة في الرئتين، مما يُصعّب التنفس.

في معظم الحالات، تُسبب مشكلات القلب وذمة رئوية، لكن يُمكن أن يَتراكم السائل لأسباب أخرى، بما في ذلك الالتهاب الرئوي والتعرض لبعض السموم والأدوية والإصابة في جدار الصدر وزيارة مناطق على ارتفاعات عالية أو ممارسة التمارين الرياضية عليها.

حالة طبية تتطلب رعاية فورية

والوذمة الرئوية التي تَنشأ فجأة (الوذمة الرئوية الحادة) هي حالة طبية طارئة تَتطلب رعاية فورية.

وقد تكون الوذمة الرئوية قاتلة في بعض الأحيان، لكن يُمكن أن تَتحسن التوقعات إذا تَلقيت العلاج بسرعة.

ويختلف علاج الوذمة الرئوية حسب السبب ولكنه يَشمل بشكل عام الأكسجين التكميلي والأدوية.

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