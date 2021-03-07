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ديوان المظالم : أكثر من 696 ألف مستفيد من خدمة قضاياي

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شكرا لقرائتكم ديوان المظالم : أكثر من 696 ألف مستفيد من خدمة قضاياي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

ديوان المظالم : أكثر من 696 ألف مستفيد من خدمة قضاياي

متابعات الخليج 365 - الرياض


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قدمت خدمة قضاياي بديوان المظالم خدماتها لأكثر من 696 ألف مستفيد عبر منصة معين الرقمية.

وتأتي الخدمة استمرارًا للخدمات القضائية الرقمية التي تمكن أطراف الدعاوى من متابعة مسار الدعوى الخاصة بهم وتفاصيلها إلكترونيًا.

تمكين أطراف الدعوى وممثليهم

يأتي ذلك بالإضافة إلى تمكين أطراف الدعوى وممثليهم بعرض بيانات جميع الدعاوى الخاصة بهم وتفاصيلها إلكترونيًا، والاطلاع على البيانات القضائية وتفاصيلها دون الحاجة لمراجعة المحكمة.

مستهدفات الخطة الإستراتيجية

يذكر أن خدمات منصة معين الرقمية تأتي ضمن مستهدفات الخطة الإستراتيجية وفق رؤى وتوجهات ديوان المظالم الهادفة إلى التحول الرقمي المتكامل، بما يتواكب مع متطلبات العمل، ويسهل خدمة المستفيدين من خلال إجراءات واضحة وميسرة.

ديوان المظالم : أكثر من 696 ألف مستفيد من خدمة قضاياي - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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