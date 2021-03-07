الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

ديوان المظالم : أكثر من 696 ألف مستفيد من خدمة قضاياي

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

قدمت خدمة قضاياي بديوان المظالم خدماتها لأكثر من 696 ألف مستفيد عبر منصة معين الرقمية.

وتأتي الخدمة استمرارًا للخدمات القضائية الرقمية التي تمكن أطراف الدعاوى من متابعة مسار الدعوى الخاصة بهم وتفاصيلها إلكترونيًا.

تمكين أطراف الدعوى وممثليهم

يأتي ذلك بالإضافة إلى تمكين أطراف الدعوى وممثليهم بعرض بيانات جميع الدعاوى الخاصة بهم وتفاصيلها إلكترونيًا، والاطلاع على البيانات القضائية وتفاصيلها دون الحاجة لمراجعة المحكمة.

مستهدفات الخطة الإستراتيجية

يذكر أن خدمات منصة معين الرقمية تأتي ضمن مستهدفات الخطة الإستراتيجية وفق رؤى وتوجهات ديوان المظالم الهادفة إلى التحول الرقمي المتكامل، بما يتواكب مع متطلبات العمل، ويسهل خدمة المستفيدين من خلال إجراءات واضحة وميسرة.



شارك الخبر