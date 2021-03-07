السعودية | 36 مدينة صناعية في السعودية.. وأخرى جديدة في الطائف

شكرا لقرائتكم 36 مدينة صناعية في السعودية.. وأخرى جديدة في الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أن أعداد رخص التشغيل وإتمام البناء في السعودية ارتفعت إلى 2,975 رخصة بنهاية العام الماضي 2020م صعوداً من 1,990 رخصة بنهاية العام 2019م.

وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" قصي العبد الكريم في حديث صحافي مع "العربية.نت"، إن الهيئة تمكنت خلال العام الماضي، من رفع أعداد المدن الصناعية إلى 36 مدينة صناعية، وذلك بإضافة المدينة الصناعية بالطائف، والتي يجري إنشاؤها على مساحة إجمالية 11 مليون م² حيث تم البدء في تطوير المرحلة الأولى على مساحة 1.2 مليون م²، كذلك وصل إجمالي أعداد المصانع إلى أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، منها أكثر من 780 مصنعاً جاهزاً لدعم رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية، فيما ارتفع إجمالي العقود إلى 6,587 عقداً صناعياً واستثمارياً صعوداً من 6300 عقد بنهاية العام 2019م.

وتابع العبدالكريم: "الهيئة تعمل على تحقيق سهولة ممارسة الأعمال وتعزيز تجربة شركائها المستثمرين، من خلال استراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، حيث أنها وفرت لمزيد من التيسير على شركاء "مدن" بالقطاع الخاص، وضمن خططها لتعزيز التحول الرقمي سعياً لجذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني تماشياً مع رؤية السعودية 2030، بدأت في تطبيق خدمة "الختم الرقمي" التي يقدمها المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) وذلك لتصديق رخص التشغيل وشهادات إتمام البناء، حيث تحرص "مدن" على توفير بيئة ذكية متكاملة الخدمات من خلال مبادراتها للتحوّل الرقمي وتحديث بنيتها الإلكترونية لمواكبة تطلعات المستثمرين المحليين والعالميين، في إطار مبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ندلب".

كما أضاف: "نجحنا في "مدن" خلال عام من الآن في التعاقد على إنشاء مجمعين سكنيين في كل من المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، والمدينة الصناعية بالخرج بمساحة تتجاوز 16 ألف م²، وذلك دعماً لاستقرار النشاط الصناعي وتحفيز الإنتاجية في المدن الصناعية من خلال تعزيز جودة الحياة للعاملين، وتوفير حلولٍ سكنية مستدامة ومتكاملة للشركاء القائمين والمحتملين في المدينتين، وبنهاية العام 2020م وصل إجمالي الوحدات السكنية في المدن الصناعية التي تشرف عليها "مدن" إلى 9,647 وحدة سكنية بطاقة استيعابية تبلغ 47,344 عاملاً، فيما وصل إجمالي مساحات المراكز التدريبية إلى 175,924 م² ومساحة المرافق الرياضية إلى 186٫755 م²".

يذكر أن "مدن" تهتم منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة في السعودية.