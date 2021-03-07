تشكيل فرق ميدانية لمتابعة الإجراءات الاحترازية بمراكز لقاحات كورونا

انطلاقًا من أهمية دور مراكز الرعاية الصحية الأولية في تعزيز الصحة وتقديم الرعاية الصحية للمرضى تحت إجراءات وقائية مبنية على أسس علمية معتمدة بما يضمن سلامة المرضى والموظفين من خطر انتقال الإصابة بالعدوى لا سمح الله.

عليه قامت الإدارة التنفيذية للصحة الوقائية بتجمع مكة المكرمة الصحي ممثلة بإدارة مكافحة العدوى وإدارة مكافحة الأمراض المعدية، وبالتعاون مع الإدارة التنفيذية للرعاية الصحية الأولية، بتشكيل فرق ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على مدار الساعة للتأكد من التطبيق الأمثل لمعايير مكافحة العدوى والتدريب على رأس العمل للكوادر الصحية المكلفة بمراكز تطعيم كوفيد-19، بهدف التحقق من تقديم الخدمة مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية وممارسات مكافحة العدوى بحسب المراجع العلمية المعتمدة بوزارة الصحة.