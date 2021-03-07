«حساب المواطن»: 3 أيام على إيداع الدفعة الـ40 في حسابات المستفيدين

نوه برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، أنه تبقت 3 أيام على إيداع الدفعة الـ40 في حسابات المستفيدين.

وقال البرنامج، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «3 أيام على إيداع الدفعة الـ40 من برنامج حساب المواطن».

وكشف برنامج حساب المواطن، الاثنين الماضي، عن صدور «نتائج الأهلية» للدورة الـ40 الخاصة بشهر مارس 2021، مشيرًا إلى أنه يمكن للمستفيدين التحقق من الأهلية عبر الدخول على البوابة الإلكترونية من خلال الرابط.

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن إيداع 1.9 مليار ريال؛ وذلك لـ10.7 مليون مستفيد شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر فبراير.

ويتم إيداع الدفعات في حسابات المستفيدين في يوم 10 من كل شهر ميلادي، أو في يوم قبله أو بعده حال توافقه مع يوم إجازة.

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