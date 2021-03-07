«التحالف»: اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين جديدتين حاولتا استهداف المدنيين

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرتي درون إضافيتين لما سبق الإعلان عن اعتراضه اليوم ليرتفع الإجمالي إلى ما مجموعه (١٠) طائرات دون طيار مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وكان التحالف قد أعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مُسيرة أُطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية، في محاولةٍ لاستهداف المدنيين، بالإضافة إلى تدمير 5 طائرات حوثية مفخخة أخرى.

وسبق أن أكّد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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