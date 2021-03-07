التحالف العربي يواصل تصديه لجرائم مليشيا الحوثي بحق المدنيين في السعودية

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

واصل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تصديه لجرائم مليشيا الحوثي بحق المدنيين في السعودية وأسقطت دفاعاته 10 مسيرات مفخخة.



وأعلن التحالف العربي، بحسب ما أفاد حساب وكالة الأنباء السعودية على "تويتر" في الساعات الأولى من صباح اليوم اعتراض 5 مسيرات مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الموالية لإيران وكانت تستهدف الأعيان المدنية في السعودية قبل أن يعلن في وقت لاحق إسقاط 3 مسيرات ليعقبها الإعلان عن تدمير مسيرتين أخريين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10.

وأكد التحالف العربي أنه "سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وكان اليمن طالب، السبت، بضرورة توفير دعم دولي جاد للضغط العسكري والسياسي على مليشيا الحوثي لإجبارها على الجنوح للسلام.