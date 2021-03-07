شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. إقبال كبير على التطعيم ضد كورونا بمركز معارض الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • إجراءات احترازية مشددة وتباعد اجتماعي بين المستفيدين

• المركز يضم 550 غرفة مجهزة بأفضل المعدات الطبية

• مسارات بألوان مميزة على الأرض يتبعها المستفيد حتى الوصول لغرفة الخدمة

• بعد تلقي الجرعة ينصح الأطباء بأخذ راحة 10 دقائق لضمان عدم وجود أعراض

يعد مركز تلقي اللقاحات في مركز الرياض الدولي للمعارض أحد أكبر المراكز المتنقلة ويخدم أكثر من 10 آلاف مستفيد في اليوم الواحد ويمكن زيادة العدد عند الحاجة في حالات الطوارئ، وجُهز بأفضل المعدات الطبية الحديثة إلى جانب الكوادر البشرية النوعية المؤهلة في استقبال الراغبين في تلقي اللقاح عبر تطبيق «صحتي»، الذي أعلنت عنه وزارة الصحة.

ويتسع مركز تلقي اللقاحات في صالة المعارض في الرياض لأكثر من 550 غرفة طبية مجهزة إلى جانب كادر تمريضي متخصص ومدرب وعدد من الموظفين والموظفات القائمين بأعمال الخدمات العامة يومياً من الساعة الثامنة الصباح حتى الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً.

"اليوم" زارت المركز ورصدت توافد اعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين لتلقي اللقاح بكل يسر وسهولة ، حيث سهولة الإجراءات وسرعة العمل فلا يتجاوز الوقت المقدر من دخول المسجل وتلقيه اللقاح 20 دقيقة ، وسط إجراءات مشددة يقدمها العاملين بالمركز ، عبر ثلاث مراحل تبدأ بتسجيل الدخول ثم انتظار رقم الخدمة والتي تمر بكل سرعة ثم مرحلة أخذ اللقاح على ايدي شباب وبنات الوطن الغالي، ومن ثم تمر بفترة راحة لا تتجاوز العشر دقائق ثم المغادرة.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد المستفيدين في من أخذ اللقاحات في المملكة بلغ حوالي 1,200,000 في جميع مراكز اللقاح المنتشرة في المملكة .