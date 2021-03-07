يوميات "روبوت" في المريخ.. أسرار الكوكب الأحمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكن الروبوت الجوال "برسيفرانس" الذي هبط على سطح المريخ الشهر الماضي من إرسال 7 آلاف صورة حتى الآن عن الكوكب الأحمر.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إنه تم إرسال هذه الصور إلى كوكب الأرض، ومنها لقطات تظهر قمة فوهة جيزيرو، التي يعتقد العلماء أنها كانت تحوي بحيرة عميقة قبل نحو 3.5 مليار سنة.

وتحتوي إحدى صور المركبة على صخرة بنية فاتحة اللون استُخدِمت في تحليلها الأداة العلمية "سوبر كام" للمرة الأولى، وهي كاميرا فائقة التطور بحجم علبة حذاء، من تصميم فرنسي، مزودة بجهاز ليزر يمكنه إطلاق آشعته على صخرة لمسافة تصل إلى سبعة أمتار بهدف تحليل تركيبتها.

ومن المتوقع أن تعرض ناسا نتائج تحليل هذه الصور خلال الأسبوع الجاري.

تتمثل مهمة "برسيفرانس" في جمع حوالي ثلاثين عينة صخرية خلال أقل من عامين، على أن تعود بها مركبة أخرى إلى الأرض، من أجل التوصل إلى آثار حياة قديمة على الكوكب الأحمر.

وفي الوقت الراهن يتابع الباحثون رحلتين للروبوت إلى منطقة الدلتا التي شكلها نهر قديم كان يصب في البحيرة.

ويعلق العلماء أهمية كبيرة على استكشاف الدلتا التي تحوي احتمالات أن يكون هناك كمية كبيرة من الرواسب.

وأطلقت ناسا على موقع هبوط الروبوت اسم مؤلفة قصص الخيال العلمي الكاتبة الأميركية الأفريقية أوكتافيا إي بتلر، التي ولدت في ولاية كاليفورنيا، حيث يقع مختبر الدفع النفاث.

أعلنت الوكالة الأمريكية في مؤتمر صحفي، الجمعة الماضية، أن الروبوت "برسيفرانس" نجح للسير لأول مرة منذ هبوطه على سطح المريخ، والتقاط صور لآثار عجلاته.

وقطع الروبوت مسافة أربعة أمتار بواسطة عجلاته الست خلال مدة تبلغ 33 دقيقة، ثم دار حول نفسه إلى اليسار، وبعدها تراجع نحو مترين ونصف متر.

وقالت ناسا إن الهدف من هذه العملية هو التحقق من أن أنظمة تشغيل الروبوت تعمل على نحو صحيح.

سيكون بإمكان الروبوت الجوال قطع مسافة 200 متر في كل يوم من الأيام المريخية، وهي أطول بقليل من الأيام الأرضية، حسبما قالت المهندسة المسؤولة عن تنقل الروبوت في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا.

وأكدت أن الروبوت تحرك بشكل جيد جدا وهي مهمة بالغة الأهمية، وبإمكانه التحركة بسرعة تعادل خمسة أضعاف الروبوت السابق "كوريوسيتي".

ويحتوي "برسيفرانس" في أسفله على مروحية "إنجينوينيتي" الصغيرة، ومن المقرر أن تطير لتكون بذلك أول مركبة تعمل بمحركات تطير في جو كوكب آخر.

ويبحث العلماء عن أفضل مكان لإجراء هذه التجربة التاريخية قبل نهاية الربيع، حسبما أعلن نائب رئيس البعثة روبرت هوج قبل يومين.