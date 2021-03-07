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أوضح الأمير عبد الرحمن بن مساعد تفاصيل حالته الصحية، وذلك بعد التغريدة التي كشف فيها أمس الجمعة عن مروره بعارض صحي ألم به.
وقال بن مساعد، رداً على العديد من الاستفسارات حول حالته الصحية، إنه أمس حصل له شبه تمزق في أسفل الظهر، وكانت آلامه شديدة، وقد أخذ مسكنات، وذكر له الطبيب أن الأمر سيستمر أياما قليلة وتعود الأمور لطبيعتها.
وكان الأمير عبد الرحمن بن مساعد قد نشر مجموعة من الأدعية على حسابه الشخصي، قال فيها: “ربّي إنّي مسّني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين، لئن لم تغفر لي وترحمني لأكونّن من الخاسرين، يا حي يا قيّوم برحمتك أستغيث”.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تغريدة غامضة.. الأمير عبد الرحمن بن مساعد يوضح تفاصيل حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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