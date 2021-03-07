أمين “المحاسبين”: هذه أسباب زيادة أعداد الأجانب في مهن المحاسبة عن السعوديين

︎ :

.



كشف الأمين العام لهيئة المحاسبين، الدكتور أحمد المغامس، أسباب زيادة أعداد المحاسبين الوافدين من الخارج مقارنة بالسعوديين.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة الإخبارية، أن نسبة التوطين في مكاتب المحاسبة بلغت 33%، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تقوم بدور يتعلق بتوطين المهنة في القطاع الخاص، حيث إنها غير مُلزمة نظاميًا بذلك.

وأكد أن إجمالي المحاسبين المُسجلين بلغ 170 ألفا، من بينهم 30 ألف محاسب سعودي، مرجعًا زيادة أعداد الوافدين إلى قوة اقتصاد المملكة والحاجة لهذه الأعداد الكبيرة خلال بعض الفترات الزمنية الماضية، وذلك نظرًا لقلة عدد الخريجين.

وذكر أنه في الماضي كانت هناك 7 جامعات فقط تدرس المحاسبة، ولكن الآن باتت 27 جامعة تدرسها ضمن أقسامها المختلفة، وهو ما يسهم في تخريج من 6 آلاف إلى 7 آلاف طالب وطالبة سنويًا، مؤكدًا أنه تم رصد 450 شهادة محاسبية مزورة، وتمت إحالة المتورطين للنيابة العامة.

Source akhbaar24.argaam

