بالفيديو.. معلمة تنجح في إنقاذ تلميذة من لص خلال حصة دراسية عن بُعد في حائل

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نجحت معلمة في منطقة حائل في إنقاذ طالبة بالمرحلة الابتدائية، من لص اقتحم منزلهم تزامنا مع غياب والدتها، خلال حصة دراسية عبر منصة مدرستي.
وأبرز الفيديو محاولة المعلمة تهدئة الطفلة، التي لم تكن والدتها في البيت، بعد ملاحظة لص يحاول اقتحام منزلها أثناء تلقيها الحصة الدراسية.
وبين الفيديو المعلمة وهي تطلب من الطفلة الإبقاء على الكاميرا مفتوحة للتعرف على هوية الشخص، لتقوم بعدها بإبلاغ الجهات الأمنية، ثم طلب المساعدة من القريبات والجيران.
كما شارك عدد من أولياء أمور الطالبات الأخريات في تهدئة الطفلة، حيث طالبها أحدهم بالهدوء مؤكدًا أنه قريب من بيتها، فيما وجه بعض الطلاب نصائح لها للتعامل مع هذا الموقف، أبرزها عدم فتح الباب.
Source almnatiq
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