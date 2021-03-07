تباعد : تفعيل التطبيق اختياري وليس إلزاميًّا

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أكد تطبيق تباعد أن تفعيله اختياري وليس إلزاميًّا، داعيًا للمساهمة في احتواء الجائحة وتحميل التطبيق الآن.
طريقة تنبيه المخالطين عبر تطبيق تباعد:
وكان التطبيق قد أوضح طريقة تنبيه المخالطين خلال الـ14 يومًا الماضية في حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
تطبيق تباعد
وقال التطبيق: لو تم تشخيص حالتك الصحية بأنك مصاب بفيروس كورونا- لا قدر الله- بإمكانك عبر تباعد إرسال تنبيه إلى جميع من خالطت خلال الـ14 يومًا الماضية، وبالتالي ستساعدهم في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتابع أنه يتم أولًا الدخول إلى التطبيق، ثم اختيار أيقونة “أبلغ الآخرين”، وبعدها مشاركة تشخيص الإصابة، ثم بعد ذلك يتم تعبئة الحقول المطلوبة.
تباعد:
ويمكن تطبيق تباعد من الحصول على الإشعارات المباشرة والاستباقية حال اكتشاف أي إصابة مسجلة..؛ لغرض طلب الدعم الصحي المباشر من وزارة الصحة مع الحفاظ على سرية البيانات.
Source almowaten
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