الشيخ “السلمي” يوضح حكم الولائم التي تُقام في منزل الميت بعد وفـاته بأيام (فيديو)

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أوضح أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، حكم الولائم التي تُقام في منزل المُتوفى بعد أيام وأسابيع من وفـاته للزائرين لهم.

وقال السلمي، إن مسألة اجتماع الناس عند أهل الميت اختلف فيها العلماء؛ ففريق يرى أن اجتماع الناس عند أهل الميت من باب المواساة دون سمعة أو رياء يجوز.

وأضاف خلال إحدى حلقات برنامج يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أنه لا ينبغي أن يدعو أهل الميت للولائم داخل المنزل، لكن صنع الطعام لمن يحضرون من أهل الميت من أماكن بعيدة للتعزية داخل منزله لا شيء فيه.

ولفت إلى أن الصدقة عن الميت بأن يُتصدق له من غير تحديد زمن أو وقت فالأصل فيه الجواز، لكن تحديد وقت فيه بالاجتماع بعد أسبوعين أو 40 يوماً فذلك منهي عنه لأنه من النياحة.

Source akhbaar24.argaam

