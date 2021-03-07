صورة أولية لطائرة مُفخخة دمرها التحالف بعد إطلاقها من الحـوثيين تجاه المملكة

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نشر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، صورة تُظهر تدمير طائرة دون طيار مُفخخة، أطلقتها المليشيات الحـوثية الإرهـابية باتجاه المملكة.
وأظهرت الصورة، أجزاء من الطائرة المُفخخة الحوثية بعد احتراقها بشكل كامل، عقب اعتراضها من قبل قوات التحالف العربي.
وتنفي الصورة وفقاً لـ”الإخبارية”، مزاعم مليشيا الحـوثي الإرهـابية باستهداف مواقع مهمة ودقيقة بقاعدة الملك خالد الجوية بطائرتين من نوع “صماد -٣”.
وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في الیمن، قد اعترضت ودمرت طائرتين بدون طیار “مفخختین” صباح أمس (السبت)، أطلقتھا الملیشیات الحـوثیة الإرھـابیة باتجاه مدينتي خمیس مشیط وجازان.
Source akhbaar24.argaam
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