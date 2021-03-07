إنقاذ قدم راعي إبل تعرض للدغة أفعى بمستشفى الملك عبدالعزيز

أنقذ فريق طبي بقسم الجراحة العامة بمستشفى الملك عبدالعزيز عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، قدم راعي إبل ثلاثيني من البتر بعد تعرُّضه للدغة أفعى في قدمة اليسرى غير معروف نوعها بعد التدخل السريع وعمل الإسعافات اللازمة.

وأوضح استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة وقائد الفريق الطبي الدكتور عبداللطيف برناوي، أنَّ المريض قدِم لقسم الطوارئ، وهو يعاني من إعياء شديد والالم شديدة وتورم في رجله اليسرى.

وبعد الفحص السريري والتحاليل المخبرية اللازمة والأشعة، تمَّ عمل الإسعافات الأولية اللازمة، وتمَّ إعطاء المصاب اللقاح اللازم ضد سم الأفعى حيث اتَّضح خلال الفحص السريري وجود مُتلازِمة الحيِّز (compartment syndrome) في رجله اليسرى وهي كأحد مضاعفات وجود سم الأفعى من زيادة الضغط داخل حَيِّز في الجسم المحتوي على العضلات والأعصاب، مما يتسبَّب في قصورها فيسولوجيا وتمّ التدخل السريع لإنقاذ الرجل من مضاعفاتها التي قد تسبب الى بتر الطرف بشكل كامل.

وبيّن الدكتور " برناوي"، أنه تم إجراء عملية جراحية تُسمى بضع اللفافة Fasciotomy، وهو العلاج الأكثر فعالية لمتلازمة الحيز، وهو يَتضمن قطع الأنسجة غير المرنة التي تُغلف كلًّا من مقصورات العضلات المصابة (اللفافة) وبهذا يَعمل على تخفيف الضغط والتي استغرقت ساعة بمشاركة أخصائي أول في جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية الدكتور فيصل عبدالفتاح.

وأوضح أنه بعد العملية تم إعطاء المريض كميه من الجرعات اللقاح اللازمة لتثبيط فعالية السم بالجسم والمريض الآن هو بحالة جيدة ويتماثل بالشفاء في المستشفى ولله الحمد .